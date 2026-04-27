A Rimini si è conclusa la fase istruttoria del processo contro Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Durante l’udienza, un’amica di Manuela ha riferito di aver ricevuto una confessione in cui si affermava di aver mentito tre volte. Contestualmente, la difesa di Dassilva ha richiesto la convocazione di un’altra persona, Bianchi, per chiarimenti. La decisione sulla sua comparizione sarà presa nelle prossime settimane.

Rimini, 27 aprile 2026 – Udienza con effetti speciali quella conclusiva della fase istruttoria del processo contro Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. La Corte d'Assise, al termine della testimonianza di Romina Sebastiani, amica della Bianchi, ha convocato - con tanto di invio della polizia giudiziaria per scortarla in aula - Manuela stessa. L’ex amante dell'imputato, indagata a sua volta per favoreggiamento, è attesa per le 18 circa in Corte d'Assise per una deposizione lampo esclusivamente per confrontarsi con le parole rese dall'amica Sebastiani. La donna ha riferito durante la seconda deposizione (dopo la prima...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Pierina, l’amica di Manuela: “Mi ha confessato di avere mentito 3 volte”. E Bianchi viene convocata

Notizie correlate

Omicidio di Pierina, Loris Bianchi e la moglie in procura per far luce su nuovi audio. “Manuela mi disse che non avrebbe mentito”Rimini, 3 aprile 2026 – I testimoni del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli continuano a innescare nuovi accertamenti da parte della procura...

Manuela Bianchi a Verissimo, dal primo bacio a Dassilva all’omicidio di Pierina: ‘Non ho certezze, non l’ha fatto per me’Il delitto e il ritrovamento nel garage Sono passati due anni e mezzo dall’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Omicidio Pierina, la consulente Roberta Bruzzone in aula per analizzare la scena del crimine; Dassilva: Manuela non mi aveva mai detto che Pierina avesse dei sospetti e che cercava un investigatore privato; Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli, per Roberta Bruzzone colpevole è un altro e una donna complice; Pierina Paganelli, il giallo dei messaggi e dell’amante: Così proteggevo Louis.

Omicidio di Pierina, l’amica di Manuela: Mi ha confessato di avere mentito 3 volte. E Bianchi viene convocataI giudici vogliono ascoltare subito la nuora di Paganelli dopo le affermazioni di Romina Sebastiani: Mi ha detto di avere cambiato versione sull’incontro con Louis il giorno dopo il delitto a causa d ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio Pierina Paganelli: il tablet acceso tre ore dopo la morte. Chi è statoUn dettaglio importante è emerso sul caso dell'omicidio Pierina Paganelli: il tablet della vittima acceso tre ore dopo la sua morte. newsmondo.it

Ore dopo il delitto, nel cuore della notte e nel buio del seminterrato di via del Ciclamino, nelle cui fauci alle 22.13 del 3 ottobre 2023 si era consumato l’omicidio di Pierina Paganelli, lo schermo del tablet della 78enne si attivò - facebook.com facebook

Ore dopo il delitto, nel cuore della notte e nel buio del seminterrato di via del Ciclamino, nelle cui fauci alle 22.13 del 3 ottobre 2023 si era consumato l’omicidio di Pierina Paganelli, lo schermo del tablet della 78enne si attivò x.com