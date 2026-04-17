La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione nei confronti di un calciatore e di uno zio, entrambi coinvolti in un caso di violenza sessuale di gruppo. La sentenza riguarda gli imputati, già condannati in primo grado, e riguarda un episodio avvenuto in passato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla corte dopo il procedimento di appello.

La Corte d’Appello di Firenze conferma i sei anni di reclusione per il calciatore della Reggiana e per lo zio Alessio Langella. I fatti risalgono al maggio 2021 LaCorte d’Appello di Firenzeha confermato la condanna a sei anni di reclusione per il calciatore della Reggiana Manolo Portanova e per lo zio Alessio Langella, imputati per violenza sessuale di gruppo e lesioni ai danni di una studentessa dell’Università di Siena. La sentenza ribadisce integralmente quanto già stabilito in primo grado nel 2022 dal Tribunale di Siena, con rito abbreviato. I fatti contestati risalgono al maggio 2021 e sarebbero avvenuti in un’abitazione del centro storico senese.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Manolo Portanova condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

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