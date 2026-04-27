Caso Portanova attacco alla Reggiana calcio | Condannato per stupro di gruppo ma non sospeso alzato un muro di gomma

I centri antiviolenza dell’Emilia Romagna hanno commentato la situazione legata alla Reggiana calcio, dopo che un calciatore è stato condannato in tribunale per stupro di gruppo. Nonostante la condanna, il giocatore non è stato sospeso dalla società. La vicenda ha suscitato reazioni e accuse di mancanza di azioni concrete da parte della squadra verso il calciatore coinvolto.

Reggio Emilia, 27 parile 2026 – Attacco dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna alla Reggiana calcio per il caso Portanova. Infatti, a una settimana dalla conferma in appello a Firenze della condanna a sei anni al calciatore Manolo Portanova per violenza sessuale di gruppo la sua attuale squadra, la Reggiana, "non ha assunto, ancora, alcuna decisione in merito alla sospensione del calciatore". I centri antiviolenza vogliono "portare l'attenzione sul fatto che lo sport, e in particolare il calcio, rappresenta uno degli ambiti in cui le asimmetrie di potere tra uomini e donne emergono con maggiore evidenza". "Un sistema capace di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Portanova, attacco alla Reggiana calcio: “Condannato per stupro di gruppo ma non sospeso, alzato un muro di gomma” Notizie correlate Manolo Portanova condannato anche in appello: 6 anni per stupro di gruppo. Il calciatore continua a giocare in Serie BManolo Portanova è stato condannato anche in secondo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo e lesioni. Caso Portanova: Appello conferma i 6 anni per lo stupro di gruppoLa Corte d’appello di Firenze ha sancito la conferma della condanna per lo stupro di gruppo che vede coinvolto il calciatore della Reggiana, Manolo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni: la ricostruzione della vicenda; Portanova, confermata in Appello la pena a 6 anni per violenza sessuale; Manolo Portanova condannato anche in Appello per stupro di gruppo, confermati 6 anni di reclusione; Manolo Portanova, il padre attacca: Vi mostrerò i gusti sessuali della ragazza che lo accusa. Lei si poteva salvare la faccia, invece... Caso Portanova, attacco alla Reggiana calcio: Condannato per stupro di gruppo ma non sospeso, alzato un muro di gommaI centri antiviolenza dell’Emilia Romagna si scagliano contro l’etica delle società sportive e il sistema calcio capace di influenzare milioni di persone ma che continua a mostrare ambiguità e resi ... msn.com Condanna a Portanova, centri anti violenza 'la Reggiana non ha deciso'A una settimana dalla conferma in appello a Firenze della condanna a sei anni al calciatore Manolo Portanova per violenza sessuale di gruppo la sua attuale squadra, la Reggiana, non ha assunto, ancor ... ansa.it L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL CASO PORTANOVA Manolo Portanova è stato condannato in secondo grado a 6 anni di carcere il 17 aprile. Domenica 19 aprile è sceso in campo con la Reggiana, avvolta intorno al suo braccio la fascia di capitano. E q - facebook.com facebook La difesa nel caso Portanova è molto simile a quella adottata nel caso Ched Evans (se non lo conoscete, approfondite e inorridite): provare a spostare l'attenzione dai fatti denunciati alla vita sessuale della vittima, dipingendola sostanzialmente come una putt x.com