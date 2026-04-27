Durante le sedute in sala VAR, il designatore arbitrale utilizzava un codice segreto chiamato “Gioca Jouer”. In alcune occasioni, si è vista una mano alzata e un pugno chiuso come segnali tra gli ufficiali di gara e Rocchi. Questi gesti erano impiegati per comunicare in modo discreto durante le discussioni e le decisioni prese in campo. La presenza di questi segnali ha attirato l’attenzione di chi seguiva gli interventi in sala.

Mano alzata, pugno chiuso e una sorta di codice segreto per comunicare. In sala var, durante gli interventi del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accadeva un po’ di tutto. Un metodo che qualcuno – con molta ironia – ha etichettato come un “ Gioca Jouer “, riferendosi al tormentone di Claudio Cecchetto ancora oggi noto in feste e lidi. A raccontarlo è Repubblica. In base a questa ricostruzione, una mano alzata significava “ non intervenire “, mentre il pugno chiuso “ bisogna intervenire “. In sintesi, o con bussate e comunicazioni dall’esterno o con gesti come quelli menzionati, Gianluca Rocchi influenzava e “guidava” la sala var di Lissone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mano alzata e pugno chiuso: in sala var il codice segreto di Rocchi era il “Gioca Jouer”

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