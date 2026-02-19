Perché mangiare bene è un valore estetico

Nel XVI secolo, il termine “gusto” ha cambiato significato, passando dal descrivere il senso del palato a indicare una percezione estetica. Questa trasformazione deriva dal fatto che le persone hanno iniziato a associare il piacere del mangiare anche a considerazioni di bellezza e stile. Oggi, l’attenzione al cibo non riguarda solo il sapore, ma anche come si presenta e si combina nel piatto. Mangiare bene diventa quindi un modo per apprezzare anche l’aspetto estetico dei cibi.

La parola “gusto” ha subito uno slittamento semantico a partire dalla metà del Seicento, passando da identificare un senso naturale per il riconoscimento e l’apprezzamento di cibi e bevande a identificare un sentimento preposto al giudizio estetico del bello artistico e naturale. Questo spostamento dal letterale al metaforico ha segnato fortemente la subordinazione del gusto gastronomico, una subordinazione accompagnata da ragioni di ordine epistemologico, etico e ovviamente estetico. Nel Settecento la gastronomia si è così ritagliata uno spazio culturalmente marginale ma socialmente significativo quale discorso di intrattenimento, coltivazione di status, attività amatoriale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

