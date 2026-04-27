A Manfredonia riprende l'iniziativa denominata “Settimana in Comune” promossa dal sindaco. L'evento prevede incontri e appuntamenti durante tutta la settimana, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nelle attività amministrative. La manifestazione rappresenta una tradizione che si rinnova annualmente, portando cittadini e amministratori a confrontarsi su temi legati alla gestione della città e ai progetti in corso.

Abbiamo ottenuto dal ministero una nuova postazione Cie e siamo in attesa che i tecnici del Ministero la rendano operativa. Abbiamo fatto un’ordinanza di sospensione dell’attività didattica presso la scuola Maiorano, perché lunedì e martedì sposteremo le aule da una parte all’altra del plesso scolastico. Questo perché abbiamo terminato i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della prima parte della scuola. Dalla prossima settimana inizieremo l’altra ala con la consapevolezza di dover terminare i lavori finanziati con fondi PNRR entro il 30 giugno prossimo. Martedì, 28 alle ore 20.30, siamo invitati presso il Teatro Comunale per un Assemblea Pubblica dove si racconterà della stagione di prosa respIRA, un' occasione per restituire ciò che è stato e immaginare ciò che sarà.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, torna la “Settimana in Comune” del Sindaco La Marca

Notizie correlate

Leggi anche: La Marca: “Parte una nuova settimana di lavoro per Manfredonia”

Carburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di ManfredoniaCarburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di Manfredonia La marineria...