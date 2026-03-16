La Marca | Parte una nuova settimana di lavoro per Manfredonia

Inizia una nuova settimana di attività a Manfredonia con l’attivazione di due nuovi mezzi per il Trasporto Sociale, entrambi dotati di pedana per carrozzine. Inoltre, è stata completata la rimozione delle eco-balle nella zona industriale, intervento che riguarda la tutela dell’ambiente e il miglioramento del decoro urbano. Questi sono i principali aggiornamenti sul fronte dei servizi e delle questioni ambientali in città.

Parte una nuova settimana di lavoro per Manfredonia. Abbiamo rafforzato il Trasporto Sociale con due nuovi mezzi dotati di pedana per carrozzine e completato la rimozione delle eco-balle nella zona industriale, un intervento importante per l’ambiente e per il decoro della città. La settimana si apre con un confronto con l’Assessora regionale al Turismo Grazia. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Marca: “Parte una nuova settimana di lavoro per Manfredonia” Articoli correlati Rissa in centro a Manfredonia durante il Carnevale, La Marca valuta una stretta: “L'alcol scorre a fiumi”Il sindaco ha personalmente verificato il rispetto dell'ordinanza insieme alle forze dell'ordine, ma davanti alle frequenti degenerazioni medita... Manfredonia, La Marca: “Non pubblicata la lista degli scrutatori per privacy”Negli ultimi giorni sono pervenute numerose richieste di pubblicare sul sito istituzionale del Comune l’elenco dei cittadini nominati scrutatori per... Contenuti utili per approfondire La Marca Parte una nuova settimana di... Discussioni sull' argomento Contributo acquisto prima casa - Bando 2024; Ascoholding, si allarga il fronte dei sindaci: Serve l’assemblea; Heineken rivede il roster di agenzie a livello globale. Interessate creatività, media e produzione; Smog e inquintamento: nella Marca le patologie respiratorie aumentano del 12%. Parte la campagna Un albero per la salute. Tonno ritirato dai supermercati, la marca famosa: "Buttatelo" - facebook.com facebook