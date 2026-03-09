Il Grifo affronta questa sera il Pontedera allo stadio Curi, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per la classifica. La squadra ha bisogno di una vittoria per superare le concorrenti e uscire dalla zona retrocessione. I tifosi attendono con attenzione questa sfida, che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. La partita si gioca in una serata cruciale per il campionato.

La domenica da spettatore ha rafforzato il concetto: vincere per balzare davanti a tutte e uscire dalla zona play out. Perché la Torres (prima squadra oggi salva) ha conquistato un punto sul campo del Carpi ed è salito a quota 29, mentre la Sambenedettese è andata oltre con un un successo sul campo del Guidonia ed ha superato il Perugia (27) e preso posto al quintultimo posto con 28 punti. Il Grifo quindi con il primo successo nel 2026 al Curi, stasera contro il Pontedera, conquisterebbe, intanto, la salvezza. Un bel jolly da calare, soprattutto perché dopo il Bra che si è fermato in questo turno, anche Sambenedettese e Torres dovranno fermarsi in questo finale di stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, la notte per vedere la salvezza. Al Curi sfida al fanalino di coda Pontedera

Articoli correlati

Perugia-Gubbio, su il sipario oggi al Curi . Tedesco: "Voglio un Grifo da derby"Un Perugia in buona salute sfida un Gubbio che ha messo insieme dieci punti nelle ultime dieci gare.

Tumore al colon-retto, la Calabria in testa per nuovi casi ma fanalino di coda negli screeningIn Calabria il cancro del colon-retto si colloca oggi al primo posto tra le patologie oncologiche per numero di nuovi casi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Grifo la notte per vedere la salvezza...

Temi più discussi: Grifo, staccare il Pontedera per dire addio ai playout; Il Perugia risorge a Livorno. Montevago e Bacchin regalano al Grifo tre punti d’oro; Grifo, arriva il Pontedera: la notte della verità; Il ciclista autraliano Michael Matthews si schianta contro un'ambulanza in Val Roja.

Grifo, la notte per vedere la salvezza. Al Curi sfida al fanalino di coda PontederaCon i tre punti i biancorossi balzerebbero al quindicesimo posto. Toscani guidati da Braglia che ha allenato il Perugia in questa stagione ... lanazione.it

Grifo, arriva il Pontedera: la notte della veritàPERUGIA - Tutto in una notte o quasi. Il Grifo stasera (20.30) contro il Pontedera si gioca buona parte del prosieguo della stagione. Un successo consentirebbe alla squadra di Tedesco di ... ilmessaggero.it

E bravo il Grifo che mi batte la Roma la Juve recupera 3 punti nella lotta per il quarto posto #genoa #roma #juventus #UCL - facebook.com facebook

A Chiaravalle 39 cortometraggi per Grifo Festival contro la violenza di genere. Al via celebrazioni per manifesto Maria Montessori "Donne tutte, sorgete!" #ANSA x.com