Virgiliani ospiti del fanalino di coda Mantova altro esame salvezza | In campo col coltello tra i denti

Il Mantova si prepara ad affrontare una partita importante contro la squadra ultima in classifica, in un match che si gioca alle 17. La squadra di Modesto si presenta con l’obiettivo di ottenere punti per la salvezza, dopo aver affrontato diverse difficoltà nella stagione. La sfida rappresenta un momento chiave per il team, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica con determinazione.

La rincorsa alla salvezza del Mantova passa attraverso un nuovo, impegnativo esame. La squadra di Modesto, alle 17.15, sarà impegnata sul terreno del Picco per cercare di strappare i tre preziosi punti in palio ai padroni di casa dello Spezia. I liguri, che hanno richiamato in panchina Luca D’Angelo per costruire una difficile risalita, occupano l’ultimo posto e sono obbligati a vincere. La compagine virgiliana, grazie al fondamentale successo sull’Entella, è balzata a +3 sulla “zona rossa“ della graduatoria cadetta. Un piccolo, ma fondamentale margine che i biancorossi devono difendere dando tutto contro un’altra rivale diretta. "Troviamo una squadra ferita, che ha delle potenzialità importanti ma che ha avuto tanti problemi - afferma il tecnico dei biancorossi in sede di presentazione della gara -.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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