Manfredonia mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini

Mercoledì 29 si terrà il Consiglio Comunale a Manfredonia, con discussione sulla presenza e gestione dei migranti nel territorio. Alcuni consiglieri di opposizione hanno invitato i cittadini a partecipare all'incontro, che si svolgerà alle ore 15. La riunione riguarda aspetti legati alle politiche locali e alle modalità di accoglienza. La convocazione è stata annunciata pubblicamente, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità in un momento di confronto pubblico.

Manfredonia, mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti. L'invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini In considerazione della notevole importanza della questione, invitiamo i cittadini a partecipare al consiglio comunale, convocato per mercoledì prossimo, alle ore 15.00, nella sede municipale, in Piazza del Popolo. Chiediamo, inoltre, al sindaco ed al presidente del consiglio, in segno di rispetto, nei confronti dei presenti, di trattare con assoluta priorità, all’inizio della seduta, la vicenda dei richiedenti asilo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti. L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini Notizie correlate Leggi anche: Migranti a Manfredonia, la minoranza di centrodestra chiede un Consiglio Comunale Leggi anche: Migranti a Manfredonia, la minoranza chiede un Consiglio Comunale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Consiglio Provinciale di Foggia, Ognissanti: Primo dei non eletti, ma forte consenso da Manfredonia; Manfredonia. Due nuove mozioni a tutela della salute e dell’ambiente depositate da Marasco; Manfredonia Due nuove mozioni a tutela della salute e dell’ambiente depositate da Marasco. CONSIGLIERI MINORANZA Manfredonia, caso migranti. I consiglieri di minoranza: Se ne discuterà in ConsiglioA darne notizia sono alcuni consiglieri di opposizione che annunciano come l’argomento sia stato inserito all’ordine del giorno ... statoquotidiano.it MANFREDONIA CONSIGLIO Manfredonia, interrogazioni in Consiglio comunale: dai rifiuti al PIP, i temi sul tavoloUltima seduta dedicata alle interrogazioni quella del Consiglio comunale di Manfredonia, con numerosi temi affrontati dai consiglieri ... statoquotidiano.it #consigliocomunale si può seguire la seduta anche in streaming - #IlGiunco - facebook.com facebook Il Consiglio comunale di Taranto, anche grazie al confronto con la sede locale, approva all’unanimità la mozione del Consigliere e Presidente della Commissione Ambiente @Giandovitale per sollecitare il Governo a superare l’uso degli animali nei circhi. Cos x.com