Editoria | Meloni ' in bocca al lupo a Italbloid'

La premier Meloni ha augurato buona fortuna a Giornaliste italiane per il lancio di Italbloid. Ha detto che una testata indipendente può garantire un'informazione più vera e professionale. La notizia arriva mentre cresce l’attenzione sulla qualità dell’informazione in Italia.

