Editoria | Meloni ' in bocca al lupo a Italbloid'

La premier Meloni ha augurato buona fortuna a Giornaliste italiane per il lancio di Italbloid. Ha detto che una testata indipendente può garantire un'informazione più vera e professionale. La notizia arriva mentre cresce l’attenzione sulla qualità dell’informazione in Italia.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "In bocca al lupo a Giornaliste italiane per 'Itabloid': la nascita di una testata libera è una garanzia per avere un'informazione vera e professionale". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito del nuovo periodico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

