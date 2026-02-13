Sanremo Mattarella ai partecipanti | Vi faccio un in bocca al lupo collettivo e imparziale – Il video

Il presidente Mattarella ha rivolto un messaggio ai partecipanti di Sanremo, sottolineando che il loro impegno rappresenta un esempio di talento e responsabilità. Durante l’evento, ha augurato loro un “in bocca al lupo collettivo e imparziale”, riconoscendo il valore della loro arte nel contribuire alla cultura nazionale. Il suo intervento si è focalizzato sull’importanza di usare la musica come mezzo di comunicazione e di coinvolgimento sociale.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "Quello che fate è l'espressione della vostra capacità e del vostro protagonismo di artisti, ma è anche un insegnamento, un impegno, un contributo alla vita culturale, alla società e alla vita del nostro Paese. Sarà per milioni e milioni di persone un appuntamento di grande importanza. Vi ringrazio di essere venuti, spero di non aver creato intralci alle prove facendovi venire qui a Roma, ma è stata un'occasione per me interessante, piacevole, importante per potervi fare un in bocca al lupo collettivo, in maniera di assolutamente imparziale, ve l'assicuro.🔗 Leggi su Open.online

la Repubblica. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale cantanti e conduttori del Festival di Sanremo, ha scherzato con gli artisti che, alla fine della cerimonia, hanno intonato tutti insieme 'Azzurro'. "Ricordavo le parole, ma non - facebook.com facebook

#Sanremo , i cantanti al #Quirinale intonano "Azzurro" per #Mattarella. E il presidente scherza: non mi associo perché dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni - #Sanremo2026 x.com