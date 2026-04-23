Durante un’indagine sulla cessione di San Siro, è emerso che il sindaco avrebbe contattato il presidente del club calcistico per sollecitare una manifestazione di interesse riguardo alla vendita delle aree. La telefonata tra i due è stata oggetto di attenzione da parte degli inquirenti, che cercano di chiarire i passaggi legati alla trattativa tra il Comune e le società sportive coinvolte. La vicenda riguarda i dettagli di un’operazione di compravendita su un’immobile di interesse pubblico.

Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini indica la strada per l’estate: primi passi per il nuovo terzino destro! Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossa Olivera si racconta: «Qui al Napoli da 4 anni, vissuti momenti bellissimi. Quando è arrivato Conte.» Conferenza stampa Giampaolo pre Napoli Cremonese: «Il gol annullato a Baschirotto diverso di quello di ieri di Ederson». Poi svela la scelta alla Baldini Infortunio Yamal, pesante stop per il Barcellona! Lesione al bicipite femorale: e adesso arriva il Mondiale.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Indagine San Siro, Sala mise pressione a Scaroni per la manifestazione di interesse: il retroscena sulla telefonata

Notizie correlate

Indagine sulla vendita di San Siro a Milan e Inter, Sala: “Non c’è riferimento a ipotesi corruttive”Per i PM, in buona sostanza, il Comune di Milano avrebbe favorito Milan e Inter nell'acquisizione della 'Grande Funzione Urbana San Siro' (leggi qui...

“Sulla vendita di San Siro sostituito interesse pubblico con quello privato”: l’alert di Boeri a Sala nel 2019Che sull’operazione di vendita di San Siro a Inter e Milan qualcosa non tornasse, se n’era accorto anche l’architetto Stefano Boeri.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nuovo stadio San Siro, Scaroni: Entro l’estate il progetto, a lavoro 2 studi di architetti famosi; Bufera San Siro, scatta l’inchiesta sulla vendita: la lunga lista degli indagati; Milano. Il futuro dello Stadio di San Siro. Riccardo De Corato all’attacco – LMF; Il rinnovo del Cda di Atm. In lizza anche la Oppio: fece il prezzo di San Siro.

San Siro, le chat sulla vendita dello stadio: «Sala ha messo pressione a Scaroni»I messaggi agli atti del procedimento dei pm meneghini rivelano che «il presidente Scaroni» avrebbe «ricevuto una telefonata da parte del sindaco per la manifestazione di interesse» da parte delle squ ... editorialedomani.it

San Siro, Sala: Nessuna ipotesi corruttiva. Il dialogo con Milan e Inter? FisiologicoAl momento non abbiamo sufficienti elementi conoscitivi se non quelli che stiamo apprendendo dai media. Ci sembra comunque giusto chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, da quel che si capisce, non ... affaritaliani.it

Nuovo San Siro in bilico dopo l'indagine della Procura Le differenti posizioni di Inter e Milan sugli eventuali piani B La Milano Rossonera https://tribuna.com/it/news/2026-04-05-nuovo-san-siro-in-bilico-dopo-lindagine-della-procura-le-differenti-posizio - facebook.com facebook