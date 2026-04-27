A Manduria, un uomo di 51 anni di nazionalità albanese è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato trovato nel paese nonostante un ordine di espulsione. L'individuo era stato già allontanato dal territorio italiano e aveva un divieto di reingresso, ma è stato comunque rintracciato e fermato dalle forze dell'ordine. L’arresto è avvenuto in seguito a controlli di routine.

Tarantini Time Quotidiano È stato rintracciato e arrestato a Manduria un cittadino albanese di 51 anni, accusato di essere rientrato in Italia nonostante un precedente provvedimento di espulsione con divieto di reingresso. Le indagini, avviate dal Commissariato di Polizia, hanno preso avvio da alcune segnalazioni che indicavano la presenza dell’uomo nel territorio messapico. Il 51enne era stato già fermato nei mesi scorsi e rimpatriato nel proprio Paese, ma sarebbe riuscito a fare nuovamente ingresso in Italia. Con numerosi precedenti penali alle spalle, legati a reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga, l’uomo era anche sospettato di detenere un’arma.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manduria, torna illegalmente dopo l’espulsione: arrestato dalla Polizia

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