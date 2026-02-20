Manduria Dopo un litigio con il vicino gli danneggia l’auto con una motosega | 53enne denunciato dalla Polizia di Stato

A Manduria, un uomo di 53 anni ha danneggiato l’auto del vicino con una motosega dopo un acceso diverbio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il 53enne ha colpito il veicolo con violenza, provocando danni evidenti alla carrozzeria. La Polizia di Stato è intervenuta subito dopo le segnalazioni dei residenti e ha identificato l’autore del gesto. Gli agenti hanno denunciato l’uomo per danneggiamento e minacce, portando a termine un’operazione rapida che ha evitato ulteriori escalation.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un manduriano di 53 anni perché ritenuto presunto responsabile di minacce personali e danneggiamento. Il personale del Commissariato di Manduria è intervenuto in uno stabile di quel centro cittadino, allertato da un uomo che lamentava il danneggiamento della sua autovettura parcheggiata sotto casa da parte di una persona armata di motosega. Secondo le sue dichiarazioni, il danneggiamento sarebbe stato la conseguenza dell’ennesimo litigio per futili motivi avvenuto con la vicina di casa, al termine del quale il padre della donna sarebbe sceso in strada rendendosi responsabile dell’insano gesto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Manduria. Dopo un litigio con il vicino, gli danneggia l’auto con una motosega: 53enne denunciato dalla Polizia di Stato Leggi anche: Spara con una pistola e colpisce la finestra di una casa, 53enne denunciato dalla polizia Leggi anche: 22enne aggredisce un giovane con una bottiglia e danneggia l'auto di servizio della polizia, arrestata Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Manduria, arrestato l’uomo accusato dell’omicidio di Jabar Khel: lo ha accoltellato dopo una liteE' stato fermato nella serata di lunedì 12 gennaio con l'accusa di omicidio volontario un 26enne afgano accusato di aver ucciso il connazionale Jabar Khel, di 25 anni, accoltellato domenica scorsa in ... bari.repubblica.it Avvocato interdetto per un anno: accuse di calunnia e falso dopo incidente mortale a Manduria. È stato candidato Lega alle RegionaliUn anno di interdizione dalla professione di avvocato. È la misura cautelare disposta dal giudice Giovanni Caroli nei confronti Francesco Ferretti De Virgiliis, 51enne di Manduria candidato alle ... lagazzettadelmezzogiorno.it Manduria, dopo un litigio danneggia l’auto del vicino con una motosega. «Ti taglio la testa» x.com Famiglie sul piede di guerra a Manduria contro le Ferrovie del Sud Est dopo i disagi subiti dai pendolari diretti a Taranto, rimasti a piedi lungo la circonvallazione cittadina. L’episodio si è... - facebook.com facebook