Como | Rifiuti trasportati illegalmente artigiano denunciato e veicolo sequestrato dalla Polizia Locale

Un artigiano di Como ha trasportato rifiuti senza autorizzazione, portando al sequestro del suo camion da parte della Polizia Locale. L’episodio si è verificato ieri mattina in zona Rebbio-Camerlata, dove gli agenti hanno fermato il veicolo e scoperto che era carico di materiali di scarto provenienti da attività artigianali senza documenti validi.

Camion di Rifiuti Non Autorizzati Sequestrato a Como: Denunciato un Artigiano. Como, 13 febbraio 2026 – Un autocarro carico di rifiuti di vario genere è stato sequestrato dalla polizia locale di Como in zona Rebbio-Camerlata. Il conducente, un artigiano residente fuori città, è stato denunciato per violazioni ambientali. L'intervento, avvenuto giovedì 12 febbraio, si inserisce in un ciclo di controlli mirati a contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti nel territorio. Un Controllo di Routine Svela un'Irregolarità. La pattuglia della polizia locale, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha fermato il veicolo in transito in via Pasquale Paoli.