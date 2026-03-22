A Manduria si svolge la seconda edizione della corsa campestre intercomunale “Messapian School Cross”, con la partecipazione di circa 150 studenti provenienti da diverse scuole della zona. La gara si tiene nel campo sportivo “Da Ghiro e Orso”, in contrada Maserinò, e vede coinvolti studenti di varie età in un evento dedicato all’attività fisica all’aperto.

Tarantini Time Quotidiano Sarà il campo sportivo “Da Ghiro e Orso”, in contrada Maserinò, a ospitare mercoledì 25 marzo 2026 la seconda edizione del “Messapian School Cross”, evento intercomunale di corsa campestre promosso dal Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria nell’ambito delle attività del Centro Sportivo Scolastico. La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Manduria e di Sport e Salute S.p.A., vedrà la partecipazione di circa 150 studenti provenienti da otto scuole del territorio, confermandosi come un importante momento di incontro, condivisione e crescita attraverso lo sport. A prendere parte alla competizione saranno gli studenti dell’I. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Messapian School Cross”, a Manduria 150 studenti per la seconda edizione della corsa campestre intercomunale

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