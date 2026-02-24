Capaccio Paestum presunto tentativo di adescamento | studente denuncia una coppia

Un giovane ha denunciato un tentativo di approccio da parte di una coppia a Capaccio Paestum, causato da comportamenti sospetti osservati vicino a un liceo. Secondo quanto riferito, l’adolescente si sarebbe sentito a disagio a causa di alcune parole e atteggiamenti invadenti, che hanno spinto a coinvolgere le forze dell’ordine. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti, mentre le indagini continuano a chiarire la dinamica.

© Zon.it - Capaccio Paestum, presunto tentativo di adescamento: studente denuncia una coppia

Attimi di tensione nella mattinata di ieri a Capaccio Paestum, dove sarebbe stato segnalato un presunto tentativo di adescamento ai danni di un minorenne. L’episodio, stando al racconto del giovane coinvolto, riguarda uno studente residente ad Albanella che avrebbe condiviso sui social quanto accaduto mentre era in attesa del pullman per rientrare a casa. La segnalazione: “Mi hanno invitato a salire in auto”. Secondo la versione riferita dallo studente, una coppia a bordo di un’auto si sarebbe fermata nei pressi della fermata proponendogli di salire a bordo con il pretesto di fargli “provare a guidare”. 🔗 Leggi su Zon.it Capaccio Paestum, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum FormA Capaccio Paestum, si amplia l’offerta educativa per i giovani cilentani con la nascita di Paestum Form. Leggi anche: Capaccio Paestum: l’agonia politica di un’amministrazione che non c’è più