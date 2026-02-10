I giudici di Palermo hanno condannato a sei anni e sei mesi di carcere un uomo di 30 anni di Foggia. L’accusa riguarda l’adescamento online di una minorenne. La sentenza arriva dopo un procedimento durato mesi, nel quale sono state raccolte prove sul comportamento dell’uomo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sei anni e sei mesi di carcere per un 30enne foggiano. I giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo hanno condannato un uomo di 30 anni originario di Foggia a sei anni e sei mesi di reclusione. Le accuse a suo carico sono pedopornografia minorile e tentata violenza privata. Il falso profilo social e l’inganno. Secondo quanto emerso nel processo, l’uomo avrebbe adescato una minorenne palermitana utilizzando un profilo social falso, fingendosi a sua volta minorenne. In questo modo sarebbe riuscito a conquistare la fiducia della vittima e a farsi fornire il numero di telefono cellulare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Condanna a Palermo per adescamento online di una minorenne

Approfondimenti su Palermo Condanna

Un uomo di 30 anni, originario di Foggia, è stato condannato a sei anni e sei mesi di carcere dal Tribunale di Palermo.

Durante una festa tra amici, si è consumato un grave episodio di violenza, che ha coinvolto una minorenne.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palermo Condanna

Argomenti discussi: Mafia, il business della droga gestito dai boss di Porta Nuova: 19 condanne; I 181 arresti a Palermo, 19 condannati del mandamento Porta Nuova; Caso Denise Pipitone: annullata la condanna a ex pm Angioni per false dichiarazioni; Rumore, pallone e tribunali: 45 mila euro di multa contro un oratorio di Palermo. I parroci: Aiutateci.

Amianto, la Fiom Palermo sulla condanna di due ex dirigenti Fincantieri: Impedito il processo di revisionismo storicoPalermo 5 febbraio 2026 – Processo amianto: per la Fiom Palermo ha un significato di grande rilevo la sentenza della terza sezione della Corte di Appello di Palermo che ieri […] ... blogsicilia.it

La Corte d’Appello di Palermo riduce condanna ad una ragazza di Canicattì: oltre 50 episodi di evasioneLa Corte di Appello di Palermo ha riformato parzialmente la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Agrigento riducendo la pena da sei anni a un anno e otto mesi di reclusione. La ... canicattiweb.com

Oltre 200 anni di condanna per 19 imputati nel primo troncone del processo sul maxi blitz antimafia dello scorso febbraio https://qds.it/mafia-181-arresti-condanne-mandamento-porta-nuova-palermo/ #palermo #cosanostra facebook