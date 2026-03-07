Il Coordinamento territoriale UIL-PA MIC e la RSU del Museo Archeologico Nazionale di Taranto hanno espresso forte preoccupazione per il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato dei lavoratori del Ministero della Cultura assunti durante l’emergenza sanitaria. I rappresentanti sottolineano come questi lavoratori siano stati trattati come ingranaggi di un sistema, senza garanzie di stabilità o riconoscimenti. La questione riguarda direttamente le condizioni di lavoro di chi opera nel settore culturale.

Secondo il sindacato, dopo anni di servizio e professionalità dimostrata, i lavoratori sarebbero stati lasciati senza prospettive di stabilizzazione. "Quasi sei anni in cui il mondo ha conosciuto uno sconvolgimento senza precedenti, capace di mettere in dubbio tutte le nostre speranze in un futuro più luminoso. Eppure, non sono stati sufficienti al Ministero della Cultura per riconoscere, con una giusta e doverosa stabilizzazione, l'enorme impegno e la grande professionalità dei lavoratori a tempo determinato che hanno prestato servizio a beneficio dell'intera collettività". 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Precari del Ministero della Cultura, UIL-PA: “Mancato rinnovo dei contratti, lavoratori trattati come ingranaggi”

