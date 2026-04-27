Mamma…zzo Federica Cifola è di scena al Teatro Bracco

Al Teatro Bracco di Napoli, va in scena uno spettacolo intitolato “Mamma…zzo”, interpretato e scritto dall’attrice Federica Cifola, che ha collaborato anche alla regia con Marco Terenzi. La rappresentazione si inserisce nel programma della stagione teatrale della struttura. La Cifola porta sul palco un personaggio che si muove tra umorismo e riflessione, con un testo scritto da lei stessa.

NAPOLI – Nel tessuto della stagione del Teatro Bracco, si inserisce con vivace intelligenza scenica “Mamma.zzo”, spettacolo interpretato da Federica Cifola, qui anche autrice insieme al regista Marco Terenzi. Sotto la guida di Caterina De Santis, lo spazio di via Tarsia si prepara ad accogliere, da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio (giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19.30, domenica ore 18.30), una proposta che si annuncia come un affondo ironico e, al tempo stesso, lucidamente disincantato sull’universo materno. Federica Cifola, artista poliedrica, sospesa tra imitazione, comicità e conduzione radiofonica, costruisce qui una drammaturgia che si muove sul crinale sottile tra sorriso e inquietudine.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - “Mamma…zzo”, Federica Cifola è di scena al Teatro Bracco Notizie correlate Leggi anche: "Sogno di ritorno. A volte occorre ri-conquistare i propri sogni" in scena al Bracco Paolo Caiazzo in scena al Bracco con "Boomer - Un papà sul sofà"Al Teatro Bracco di Napoli, da giovedì 9 a domenica 12 aprile (giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.