Sogno di ritorno A volte occorre ri-conquistare i propri sogni in scena al Bracco

Sabato 14 febbraio 2026, alle 19.30, il Teatro Bracco di Napoli apre le porte a “Sogno di ritorno. A volte occorre ri-conquistare i propri sogni”. Lo spettacolo, un teatro performativo, arriva in città portando una storia che invita a riscoprire i propri desideri e a non arrendersi. È prodotto da Magic in Progress ETS e scritto da Paolo Calabrò, che anche lo dirige. La prima si prospetta come un momento di riflessione e emozione per il pubblico napoletano.

Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 19.30, il Teatro Bracco di Napoli ospita Sogno di ritorno, a volte occorre ri-conquistare i propri sogni, spettacolo di teatro performativo prodotto da Magic in Progress ETS con il supporto del Teatro Bracco, scritto e diretto da Paolo Calabrò con la direzione magica di Carlo Tortora ed il contributo creativo di Genni Monfregola. Un racconto scenico che intreccia parola, musica, danza ed illusionismo, dando vita ad un'esperienza teatrale intensa e visionaria, capace di parlare ad un pubblico trasversale. Lo spettacolo narra la storia di un giovane artista che sogna di esibirsi nei grandi cabaret del mondo.

