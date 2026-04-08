Paolo Caiazzo in scena al Bracco con Boomer - Un papà sul sofà

Da napolitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Bracco di Napoli, da giovedì 9 a domenica 12 aprile (giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica 18.30) approda Paolo Caiazzo con “Boomer - Un papà sul sofà”.Nella sala di via Tarsia diretta da Caterina De Santis, prende vita una commedia che ha il passo leggero della farsa e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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