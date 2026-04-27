Mamma Mia! torna a Roma | il musical dei record

Il musical Mamma Mia! torna a Roma dopo aver ottenuto grandi consensi. La produzione, diretta da Massimo Romeo Piparo, si basa sulle canzoni degli ABBA e rappresenta un evento molto atteso da pubblico e critica. Lo spettacolo ha già registrato numeri importanti in passato, e questa nuova ripresa ha suscitato molta attenzione. La rappresentazione si svolgerà in una delle principali location della città.

Cosa: Il grande ritorno del musical Mamma Mia!, l’acclamata commedia romantica diretta da Massimo Romeo Piparo e basata sulle canzoni degli ABBA.. Dove e Quando: A Roma nel corso della prossima stagione teatrale, con una speciale campagna di prevendita attiva fino al 10 maggio.. Perché: Per vivere un’esperienza teatrale immersiva tra scenografie acquatiche mozzafiato e un indimenticabile medley finale tutto da ballare.. Il panorama teatrale capitolino si prepara ad accogliere uno dei ritorni più attesi e festeggiati delle ultime stagioni. Dopo aver infranto ogni record di botteghino, registrando numeri impressionanti che hanno superato i seicentomila spettatori distribuiti in oltre trecento repliche, la versione italiana del celeberrimo musical Mamma Mia! è pronta a riabbracciare il calore del pubblico romano.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Mamma Mia! torna a Roma: il musical dei record Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions Notizie correlate "Ci risiamo! Mamma mia!": al Teatro Dragoni il musical dei piccoli dell'Istituto comprensivo di BertinoroVenerdì 24 aprile alle ore 20,30 al teatro “Dragoni”di Meldola gli alunni della Scuola Primaria “Mattarelli” di Fratta Terme e della Scuola... Leggi anche: A Cascina Gatti arriva il musical dei record Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ci risiamo! Mamma mia!: al Teatro Dragoni il musical dei piccoli dell'Istituto comprensivo di Bertinoro; Mamma mia, imbucata senza senso!: Campagna si esalta con Trump che infiamma il tavolo; Mamma Mia! 3, Amanda Seyfried rincara la dose: So che si farà; Mamma Mia 3, Seyfried rilancia: sceneggiatura pronta e data assente. Mamma mia che frappa di naso che hai Enzuccio è la custodia del mio Uaglió. Ma chi ha naso ha.... ditelo voi ragazzi. - facebook.com facebook Mamma mia Sergio Sempre bello vederti #EurolegaTipo x.com