Il più grande successo della stagione arriva a Sesto San Giovanni. " Moulin Rouge! Il musical " sbarca in via Milano dal 18 novembre, sotto il tendone del Sistina Chapiteau. Dopo il successo ottenuto a Roma, con 19 settimane in scena e 78.480 spettatori, ora è pronto a voltare pagina: la celebre opera pop tornerà nella sua spettacolare cornice itinerante, il Sistina Chapiteau, in una vasta area di Cascina Gatti. I biglietti sono già in vendita per assicurarsi già da adesso i posti migliori per le repliche milanesi: un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia travolgente, i colori e le emozioni di uno show che continua a stupire e conquistare il pubblico di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Cascina Gatti arriva il musical dei record

Articoli correlati

Gatti Mézzi in concerto a CascinaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) E lo fanno...

Leggi anche: “Jesus Christ Superstar”: il musical dei musical in scena al Teatro Govi

Una raccolta di contenuti su Cascina Gatti

Temi più discussi: Sesto San Giovanni, al via la Ztl in Cascina Gatti; Parte la Ztl, svolta a Cascina Gatti: Sarà più sicuro e meno inquinato; I Persiani tra dialogo e scena; Trasporti, riorganizzazione delle linee. Aumento del 30% del numero di autobus.

Code a Cascina Gatti, semaforo nel mirinoSi procede a tentativi, per cercare di rendere la viabilità di Cascina Gatti più fluida e non congestionare un... Si procede a tentativi, per cercare di rendere la viabilità di Cascina Gatti più ... ilgiorno.it

Cascina Gatti, l’antico borgo rurale mangiato dai palazzi: il cemento avanza, in arrivo altri 6 edificiSesto San Giovanni (Milano) – In principio fu il piano Bergamella. Quarantaduemila metri quadrati di superficie lorda di pavimento, oltre 500 appartamenti, in una stecca affacciata su piazza della ... ilgiorno.it

Aiutaci a riempire le ciotole In questo momento abbiamo bisogno di voi: il cibo sta finendo e ogni aiuto è fondamentale. Se volete darci una mano, potete inviare direttamente al nostro indirizzo: I Gatti di Anna Bergamo Cascina Bolsa a Sera SP Francesca - facebook.com facebook