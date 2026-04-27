Mamma ho la dislessia il primo libro edito dal festival apre il ' Capua il Luogo della Lingua'
La ventunesima edizione di “Capua Il Luogo della Lingua festival” è iniziata con la presentazione del primo libro pubblicato dal festival stesso, intitolato “Mamma ho la dislessia”. Il volume è un racconto autobiografico scritto da un diciannovenne, Claudio Maria Damiano. La presentazione si è svolta durante l’evento, segnando una nuova fase nella storia del festival.
La ventunesima edizione di “Capua Il Luogo della Lingua festival” si apre con una significativa novità: la presentazione del primo libro pubblicato direttamente dal festival, “Mamma ho la dislessia”, racconto autobiografico scritto dal diciannovenne Claudio Maria Damiano.Il libro nasce.🔗 Leggi su Casertanews.it
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