Mamma ho la dislessia il primo libro edito dal festival apre il ' Capua il Luogo della Lingua'

La ventunesima edizione di “Capua Il Luogo della Lingua festival” è iniziata con la presentazione del primo libro pubblicato dal festival stesso, intitolato “Mamma ho la dislessia”. Il volume è un racconto autobiografico scritto da un diciannovenne, Claudio Maria Damiano. La presentazione si è svolta durante l’evento, segnando una nuova fase nella storia del festival.