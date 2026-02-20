il festival della lingua madre viaggio fra le culture del mondo

Il Festival della lingua madre si svolge a Brescia il 21 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale dedicata alle lingue locali. Quest’anno, la settima edizione porta in piazza musica, racconti e laboratori per riscoprire le lingue meno conosciute. Organizzato dal Comune e da associazioni culturali, l’evento coinvolge comunità di diverse origini che condividono le proprie tradizioni linguistiche. La manifestazione si tiene nel centro storico, attirando famiglie e studenti interessati a scoprire le ricchezze delle lingue del mondo.

Brescia celebra la Giornata Internazionale della Lingua Madre. Il 21 febbraio, torna il Festiva Lingua Madre, giunto alla sua settima edizione: un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per la città, capace di intrecciare linguaggi, tradizioni e comunità in un’unica grande narrazione collettiva. L’edizione 2026 si svolgerà al Mics di via Milano 105 Q, con un programma che attraversa l’intera giornata, dalle 13 alle 18:30, trasformando lo spazio in un vero e proprio viaggio tra le culture del mondo. Ad aprire ufficialmente il Festival saranno i saluti istituzionali di Roberto Rossini, presidente del Consiglio Comunale di Brescia, del presidente dell’associazione Lingua Madre Kawsamuzzaman Mohamed e di Alessandra Spreafico, segretaria dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

