Maltrattamenti in famiglia 40enne in arresto

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno arrestato un uomo di 40 anni di Altavilla Irpina. L’accusa nei suoi confronti riguarda maltrattamenti in famiglia. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a una segnalazione. La persona è stata portata in caserma e successivamente messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.Intervento tempestivoL’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato, nell’ambito di un servizio a largo raggio coordinato dalla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: ARRESTATO 35ENNE | 03/03/2026 Notizie correlate Avellino, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: arrestato 40enneI Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione... Avellino – Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: 40enne arrestato dai CarabinieriL’uomo, già gravato da precedenti, dovrà scontare due anni e otto mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate I... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Maltrattamenti in famiglia e poi un agente aggredito. Arrestato un 40enne ad Assisi; Minaccia di morte la compagna, un 40enne di Tribiano è finito in carcere; Maltrattamenti in famiglia: 40enne aggredisce gli agenti intervenuti per calmarlo e viene arrestato; Violenze, minacce e offese: l’uomo finisce in carcere. Finisce l’incubo in casa. Altavilla Irpina, maltrattamenti in famiglia: 40enne arrestato dai CarabinieriI Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto nella mattinata ... irpinianews.it Maltrattamenti in famiglia e poi un agente aggredito. Arrestato un 40enne ad AssisiIntervento della polizia su richiesta della madre spaventata dal comportamento del figlio. L’uomo recidivo per violenze in casa. Le forze dell’ordine lo hanno bloccato in caserma . lanazione.it #SanVitaliano- Maltrattamento di animali, un cucciolo senza zampa e ferita infetta. #Cronaca #Animali #Maltrattamenti #Cuccioli #Feriti #NanoTV - facebook.com facebook