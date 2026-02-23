Porto di armi e aggressioni ad Ancona il provvedimento contro un 20enne ritenuto socialmente pericoloso

Un giovane di 20 anni, conosciuto dalle forze dell'ordine, ha ricevuto un avviso orale dal Questore di Ancona dopo aver portato armi e aver commesso una serie di aggressioni. La decisione deriva dal comportamento ritenuto pericoloso e dalla presenza di precedenti. La misura mira a prevenire ulteriori episodi violenti e garantire la sicurezza pubblica. La questura ha intensificato i controlli nella zona, dove si registrano frequenti tensioni.

Un giovane di 20 anni è stato raggiunto un avviso orale ad Ancona. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti tra cui violazioni in materia di sostanze stupefacenti, delitti contro il patrimonio e porto di armi od oggetti atti ad offendere, è destinatario del provvedimento per prevenire il rischio di ulteriori comportamenti pericolosi. Avviso orale a un 20enne ad Ancona Il Questore di Ancona ha adottato la misura dell'avviso orale nei confronti di un ventenne già destinatario di un D.A.C.U.R. (il cosiddetto daspo urbano) relativo a specifiche aree del capoluogo. Il giovane, già gravato da diversi pregiudizi di polizia, è stato ritenuto socialmente pericoloso in virtù delle sue condotte reiterate e della sua inclinazione a violare le norme che regolano il controllo delle armi e la sicurezza pubblica.