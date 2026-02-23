Porto di armi e aggressioni ad Ancona il provvedimento contro un 20enne ritenuto socialmente pericoloso

Da virgilio.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni, conosciuto dalle forze dell'ordine, ha ricevuto un avviso orale dal Questore di Ancona dopo aver portato armi e aver commesso una serie di aggressioni. La decisione deriva dal comportamento ritenuto pericoloso e dalla presenza di precedenti. La misura mira a prevenire ulteriori episodi violenti e garantire la sicurezza pubblica. La questura ha intensificato i controlli nella zona, dove si registrano frequenti tensioni.

porto di armi e aggressioni ad ancona il provvedimento contro un 20enne ritenuto socialmente pericoloso
© Virgilio.it - Porto di armi e aggressioni ad Ancona, il provvedimento contro un 20enne ritenuto socialmente pericoloso

Un giovane di 20 anni è stato raggiunto un avviso orale ad Ancona. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti tra cui violazioni in materia di sostanze stupefacenti, delitti contro il patrimonio e porto di armi od oggetti atti ad offendere, è destinatario del provvedimento per prevenire il rischio di ulteriori comportamenti pericolosi. Avviso orale a un 20enne ad Ancona Il Questore di Ancona ha adottato la misura dell’avviso orale nei confronti di un ventenne già destinatario di un D.A.C.U.R. (il cosiddetto daspo urbano) relativo a specifiche aree del capoluogo. Il giovane, già gravato da diversi pregiudizi di polizia, è stato ritenuto socialmente pericoloso in virtù delle sue condotte reiterate e della sua inclinazione a violare le norme che regolano il controllo delle armi e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

In Italia nonostante il provvedimento di respingimento e il divieto di reingresso, 20enne fermato ad AnconaUn giovane albanese è stato arrestato ad Ancona dopo essere stato trovato in Italia illegalmente.

Solidaire ad Ancona, la nave Ong attracca al porto di Ancona con 26 migranti a bordo | VIDEOLa nave umanitaria Solidaire è arrivata questa mattina al porto di Ancona, attraccando al molo 19 con 26 migranti a bordo, tra cui sei minori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Porto d’armi fuori servizio: la circolare del Ministero dell’Interno; Arma personale fuori servizio: mille domande dopo la circolare; Nuove indicazioni per versamento costo libretto e carta europea - PORTO ARMI; Controlli dei Carabinieri: denunce per porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza.

Porto d’armi negato all’ex militare: Due denunce, è troppo animosoSavona – Il porto d’armi per uso sportivo (non difesa personale né per attività venatoria, l’uso sportivo riguarda l’attività di tiro a volo o tiro al poligono) non può essere assegnato ad un ... ilsecoloxix.it

Porto d’armi senza licenza fuori servizio ai poliziotti, inclusa anche la Polizia localePoliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale avranno diritto al porto d’armi per uso personale anche senza avere la licenza apposita ... quifinanza.it