Scatta l'allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali | partirà da mezzanotte

Dalla mezzanotte di oggi, sabato 18 aprile, e fino a quella di domani, domenica 19 aprile, è stata diramata un'allerta meteo gialla per la città di Milano, in previsione di possibili temporali. La protezione civile ha emesso il comunicato che riguarda la possibilità di precipitazioni intense e raffiche di vento in questa fascia oraria. La situazione sarà monitorata nel corso delle prossime ore.