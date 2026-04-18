Scatta l'allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali | partirà da mezzanotte
Dalla mezzanotte di oggi, sabato 18 aprile, e fino a quella di domani, domenica 19 aprile, è stata diramata un'allerta meteo gialla per la città di Milano, in previsione di possibili temporali. La protezione civile ha emesso il comunicato che riguarda la possibilità di precipitazioni intense e raffiche di vento in questa fascia oraria. La situazione sarà monitorata nel corso delle prossime ore.
Dalla mezzanotte di oggi, sabato 18 aprile, e fino a quella di domani, domenica 19 aprile, è prevista allerta meteo gialla per rischi temporali sulla città di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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