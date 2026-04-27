Un hacker cinese è stato arrestato in Italia e successivamente estradato negli Stati Uniti. La procedura di consegna, avviata e conclusa con decisione della corte d’Appello di Milano e del ministro della Giustizia, ha portato alla consegna delle autorità statunitensi dell’individuo, sospettato di aver operato per conto del governo di Pechino. Le attività dell’individuo durante il periodo del Covid sono al centro dell’indagine.

Estradato con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l'hacker era stato arrestato agli inizi di luglio del 2025 con la moglie prima di accingersi a trascorrere, a suo dire, un periodo di vacanza. Il cittadino cinese, ex general manager di una importante società tecnologica di Shanghai, era ricercato perché sospettato di aver condotto, su mandato del governo cinese, attacchi informatici su larga scala tra il 2020 e il 2021 - e dunque in piena epoca pandemica - a enti governativi, istituti di ricerca e università americane impegnate nella ricerca e sperimentazione di vaccini e trattamenti d'avanguardia anti-covid 19, appropriandosi ed esfiltrando informazioni riservate.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malpensa, hacker cinese arrestato ed estradato negli Usa. Le sue attività durante il Covid

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