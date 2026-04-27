Un ingegnere cinese di 33 anni è stato estradato negli Stati Uniti, dove è accusato di aver fatto parte di un gruppo di hacker coinvolto in attività di spionaggio informatico. Secondo le autorità, avrebbe sottratto dati relativi ai vaccini anti-Covid e altre informazioni sensibili. L'uomo era stato arrestato in un altro paese prima di essere trasferito negli Stati Uniti per affrontare le accuse.

Zewei Xu è stato estradato negli Stati Uniti d'America. L'ingegnere cinese 33enne arrestato il 3 luglio del 2025 dalla polizia a Malpensa, su mandato degli Usa, è accusato di essere una spia. Secondo l'Fbi, l'uomo farebbe parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-covid nel 2020. Lo scorso 16 aprile la Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa contro il provvedimento della corte d'appello di Milano che, lo scorso 27 gennaio, aveva dichiarato accoglibile la domanda di estradizione. Nei giorni scorsi il ministero della Giustizia ha dato il via libera alla procedura di estradizione che è già stata eseguita.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Estradato negli Usa l'hacker cinese che avrebbe spiato i vaccini anti-covid

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