operaio 53enne precipita e muore in un capannone nel bolognese

Un operaio di 53 anni è caduto da un'altezza nel capannone dove lavorava e non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Valsamoggia, nel Bolognese. I colleghi hanno chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Un incidente mortale sul lavoro è accaduto ieri pomeriggio in Valsamoggia, nel Bolognese. Lo riportano le edizioni bolognesi del Resto del Carlino e del Corriere della Sera. Un operaio di 53 anni, di origine straniera, impegnato in alcuni lavori sul tetto di un capannone in via del Lavoro a Castelletto di Serravalle, per cause da chiarire è precipitato ed è deceduto. A quanto appreso sembra, dai primi rilievi, che possa avere ceduto, sotto i suoi piedi, una lastra in plexiglass. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e medicina del lavoro dell’Ausl di Bologna. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto è accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Stando a quanto ricostruito il 53enne avrebbe messo il piede su una superficie in plexiglass, la quale sarebbe andata in frantumi facendo finire di sotto l’operaio facebook