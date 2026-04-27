Mali nel caos dopo l’uccisione del ministro della Difesa

In Mali, la situazione si è aggravata dopo l’uccisione del ministro della Difesa, che ha provocato proteste e scontri tra gruppi armati. Jihadisti e tuareg si sono affrontati contro la giunta militare al potere, sostenuta da Mosca. La violenza si è estesa in diverse zone del paese, con episodi di combattimenti e tensioni crescenti tra le diverse fazioni. La situazione resta instabile e difficile da controllare.

Caos in Mali dopo l’uccisione del ministro della difesa. Jihadisti e Tuareg contro la giunta militare sostenuta da Mosca. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mali nel caos dopo l’uccisione del ministro della Difesa Mali nel caos dopo l'uccisione del ministro della Difesa Notizie correlate Mali, attentato al Ministro della Difesa: caos e attacchi su tutto il Paese? Cosa sapere Il ministro della difesa maliano Sadio Camara muore dopo l'attacco terroristico a Kati. Fonti, ministro della Difesa del Mali ucciso in attacco dei ribelliIl ministro della Difesa nella giunta militare al potere in Mali, Sadio Camara, è stato ucciso in un attacco contro la sua residenza di Bamako... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Mali nel caos jihadista, ucciso il ministro della Difesa a Bamako; Usa-Iran, Europa-Hormuz e caos in Mali; Fabio Capello sul caos arbitri: Un nuovo illecito sarebbe grave dopo Calciopoli. Spero non ci sia nulla di vero; Attacco jihadista in Mali: ucciso ministro della Difesa. Mali nel caos jihadista, ucciso il ministro della Difesa a BamakoAttacchi coordinati hanno colpito nelle ultime ore diverse aree del Mali, fino alla periferia della capitale Bamako. Nel mirino anche la residenza del ministro della Difesa Sadio Camara, 47 anni, ucci ... msn.com Condanniamo gli attacchi delle forze jihadiste in Mali, che hanno portato anche all’uccisione del Ministro della Difesa. Attraverso l’Unità di Crisi della #Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Bamako, competente per il Mali, sono in contatto con gli italiani e le ONG x.com JIHADISTI E SEPARATISTI TUAREG ALL'ATTACCO, COSA STA SUCCEDENDO IN MALI Miliziani jihadisti e separatisti tuareg hanno lanciato nel fine settimana una serie di attacchi coordinati con pochi precedenti contro posizioni controllate dalla giunta mili - facebook.com facebook