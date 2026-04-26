Il ministro della Difesa del Mali, appartenente alla giunta militare al governo, è stato ucciso in un attacco contro la sua residenza a Bamako. La notizia si è diffusa oggi, dopo che fonti ufficiali e familiari hanno confermato la morte. L'attacco si è verificato ieri, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'assalto. La vicenda si inserisce in un periodo di tensione nel paese.

Il ministro della Difesa nella giunta militare al potere in Mali, Sadio Camara, è stato ucciso in un attacco contro la sua residenza di Bamako avvenuto ieri, anche se la conferma della sua morte è arrivata oggi: è quanto riferito da una fonte ufficiale e da fonti della sua famiglia. Tra ieri e oggi sono stati riportati combattimenti tra ribelli tuareg, sostenuti da jihadisti affiliati ad Al-Qaeda, e l'esercito, appoggiato da mercenari russi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fonti, ministro della Difesa del Mali ucciso in attacco dei ribelli

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