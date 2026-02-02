Iran convocati gli ambasciatori Ue dopo l’inserimento dei pasdaran nella lista dei terroristi

L’Iran ha richiamato tutti gli ambasciatori dell’Unione Europea nel paese. La decisione dell’UE di inserire il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie nella lista dei terroristi ha scatenato la reazione di Teheran, che ha deciso di ufficialmente protestare convocando i rappresentanti diplomatici europei. La mossa potrebbe portare a nuove tensioni tra Iran e Unione Europea, già segnate da altri contrasti.

L' Iran ha dichiarato di aver convocato tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea nella Repubblica Islamica per protestare contro la decisione di inserire il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, un'organizzazione paramilitare, nella lista dei gruppi terroristici. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha riferito che la convocazione è giunta domenica. L'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici la scorsa settimana per il loro ruolo nella sanguinosa repressione delle proteste a livello nazionale avvenute a gennaio. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato ai giornalisti che le convocazioni degli ambasciatori sono iniziate domenica e che il processo è proseguito anche lunedì.

