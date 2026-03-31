L’esercito israeliano ha comunicato di aver condotto più di 230 attacchi in diverse zone dell’Iran nelle ultime 24 ore. Viene diffuso un video che mostra alcuni di questi attacchi, che si sarebbero svolti su tutto il territorio iraniano. La notizia è stata resa nota martedì, senza ulteriori dettagli ufficiali sui bersagli o le conseguenze delle operazioni.

Martedì l‘esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato oltre 230 attacchi in tutto l’Iran nelle ultime 24 ore. In un comunicato, i militari di Tel Aviv hanno affermato che l’operazione ha compreso attacchi mirati contro i sistemi di difesa aerea in tutta Teheran e hanno diffuso delle immagini che mostrerebbero alcuni di questi raid. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Israele rilascia video di alcuni attacchi sferrati su tutto il Paese

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