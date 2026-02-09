Malattie genetiche rare | Fondazione Telethon finanzia due studi dell' università di Verona
La Fondazione Telethon investe due milioni di euro in due studi condotti all’università di Verona. Le ricerche si concentrano su malattie genetiche rare e potrebbero portare a nuove terapie. Uno studio riguarda la cardiomiopatia legata all’anemia falciforme, l’altro la microcefalia genetica Mcph17. I ricercatori sperano di fare passi avanti per aiutare le persone affette da queste malattie.
Fondazione Telethon finanzia a Verona due ricerche che aprono nuove prospettive terapeutiche per malattie genetiche rare, puntando su cardiomiopatia legata all’anemia falciforme e microcefalia genetica Mcph17. Lo ha comunicato l'ateneo scaligero, spiegando che i progetti rientrano nella seconda.🔗 Leggi su Veronasera.it
