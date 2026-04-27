Maila costretta a fare la prostituta a 14 anni dalla madre volevo togliermi la vita non ne potevo più

Maila ha raccontato di essere stata costretta a svolgere attività di prostituzione a 14 anni dalla madre, spiegando di aver desiderato più volte di togliersi la vita a causa del dolore subito. La ragazza ha descritto le pressioni e le condizioni in cui è stata costretta, evidenziando come questa situazione abbia influenzato profondamente la sua vita e il suo stato emotivo. La vicenda è ora al centro di un procedimento legale in cui sono coinvolti altri soggetti.

Maila, ora 29enne, ha raccontato in tv che a costringerla a fare la prostituta a 14 anni è stata la madre. La ragazza ha anche tentato il suicidio. “Volevo togliermi la vita, non ne potevo più”, ha ricordato. A salvarla è stata la sua cagnolina: “Lì ho imparato cos’è l’amore, mi ha insegnato ad amare e a essere amata”. La madre di Maila è morta prima della sentenza nel processo partito dalla denuncia della ragazza. Come ha iniziato Maila a fare la prostituta Maila, che ha iniziato a prostituirsi a 14 anni, ha raccontato la sua storia alla trasmissione Fuori dal coro: “Ero molto piccola, ero uscita da scuola e sono salita in macchina. Lei mi ha fatto vedere un’immagine con le parti intime di un uomo, di cui non c’era la faccia”.🔗 Leggi su Virgilio.it

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Costretta da mia madre a fare la escort a 14 anniLa storia di Maila per salvare altre ragazze. msn.com