Federica Brignone rivela che da bambina sognava di fare la parrucchiera e che, sugli sci, era la più scarsa della famiglia. La campionessa di sci, oggi simbolo dello sport italiano, ha parlato della sua vita privata, mostrando un lato più quotidiano e meno da atleta d’élite.

Roma, 8 febbraio 2026 – Talento, resilienza e discrezione: Federica Brignone è molto più di una campionessa di sci alpino, è il simbolo dello sport italiano degli ultimi quindici anni. Cresciuta ‘a pane e sci’ in una famiglia di sportivi: madre ex atleta, padre maestro di sci e fratello allenatore, ha sempre avuto modelli di eccellenza, senza mai rinunciare alla riservatezza. Milanese di nascita, valdostana d’adozione, ha riscritto tutti i record dello sci femminile azzurro. Tecnici e avversarie la definiscono: “Forte. Fortissima”. Nel 2020 entra nella storia come prima italiana a vincere la Coppa del Mondo generale, superando gli 80 podi e raggiungendo 37 vittorie in quattro discipline. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vita privata e sogni di Federica Brignone: “Volevo fare la parrucchiera. Sugli sci ero la più scarsa in famiglia”

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone, atleta di punta dello sci alpino italiano, ha spesso ricevuto elogi per i suoi risultati straordinari, tra cui tre medaglie olimpiche e cinque titoli mondiali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 Letterine? Fake news. Con De Martino ci scriviamo messaggi. Nella vita mi è rimasto un grande cruccio; Martina Miliddi, l’amore, il desiderio di un figlio e la ferita mai rimarginata: Mio padre è sempre con me; Giusy Versace: Nei sogni sono intera. Ho perso due gambe ma ho fatto cose straordinarie. Il giorno dell’incidente? Una festa tutti gli...; Novak Djokovic, le sue case da sogno: la villa di Marbella, l'attico di Belgrado e la scelta di vivere nel lusso ad Atene. Quando un...

Vita privata e sogni di Federica Brignone: Volevo fare la parrucchiera. Sugli sci ero la più scarsa in famigliaLa ‘tigre valdostana’, vincitrice di tre medaglie olimpiche e cinque iridate, due Coppe del Mondo generali e 5 di specialità, pensa già al dopo carriera: Voglio lavorare con i bambini e avere dei fig ... quotidiano.net

Matteo Bocelli si racconta: «Quel momento con Ed Sheeran e Johnny Depp: ecco cosa facemmo, altro che party da rockstar»Tra confidenze di vita privata, sogni e una buona dose di realismo, Matteo Bocelli ha raccontato al Corriere della Sera, in un’intervista di Giovanna Cavalli, i suoi inizi, le sue passioni, i momenti ... ilmattino.it

Le parole d’oro di Flora Tabanelli su Federica Brignone x.com

Da Federica Brignone e Sofia Goggia a Federico Pellegrino e Tommaso Giacomel, tutti gli atleti (italiani e non) in gara l'8 febbraio facebook