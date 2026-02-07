Milano-Cortina Paris | Potevo fare quello che volevo

Roma, 7 feb. – La campionessa di sci, tra le montagne di Milano-Cortina, racconta con entusiasmo la sua giornata sulla neve. “È stato bellissimo sciare, avevo una fiducia addosso, potevo fare quello che volevo”, dice, sorridente, dopo aver concluso la sua discesa. La passione per lo sport si percepisce tutta nelle sue parole, mentre si prepara a ripartire per nuove sfide.

Roma, 7 feb. (askanews) – “È stato bellissimo sciare, avevo una fiducia addosso, potevo fare quello che volevo. Forse sul San Pietro e nella parte bassa non è ottimale come l’ho azzeccata, ma adesso secondo me va bene”. Così Dominik Paris la medaglia di bronzo nella discesa libera maschile nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro ha chiuso alle spalle dell’elvetico Franjo Von Allmen, oro, e dell’altro azzurro Giovanni Franzoni, d’argento. “Si vede che Franzoni è in gran forma ormai – continua – ha fatto vedere oggi che resiste anche quando c’è pressione, e questo fa piacere, vuol dire che abbiamo un altro giovane che si metterà in lizza per ogni gara per un po’, così l’Italia sarà sempre presente”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

