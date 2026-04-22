Sedici chilometri dentro la natura La Magnalonga fa il tutto esaurito

La Magnalonga in Valsamoggia ha registrato il tutto esaurito, con iscrizioni chiuse da diversi giorni. L’evento, che si svolge su un percorso di sedici chilometri immerso nella natura, ha attirato un gran numero di partecipanti. La forte richiesta per questa manifestazione indica un interesse elevato tra gli appassionati, che hanno confermato la loro partecipazione in anticipo. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Le iscrizioni erano sold-out già da giorni, segno evidente della grande attesa per il ritorno della Magnalonga in Valsamoggia. Un entusiasmo che non ha deluso le aspettative degli oltre cinquecento partecipanti che, domenica mattina, si sono ritrovati al Parco De Andrè di Crespellano per dare il via a un percorso di sedici chilometri immerso tra natura e sapori. "La nostra Magnalonga si conferma un appuntamento d’eccellenza capace di declinare la bellezza dei nostri paesaggi attraverso i sapori autentici della Valsamoggia. Il successo di un pubblico variegatissimo, con un sold-out registrato già molti giorni prima del via, dimostra quanto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sedici chilometri dentro la natura. La Magnalonga fa il tutto esaurito Notizie correlate Francesco fa tutto esaurito: "Un grande comunicatore. E oggi userebbe i social"di Maria Cristina Capaccioli SAN GIULIANO TERME Tutto esaurito al Palatodisco di San Giuliano Terme per lo spettacolo di Aldo Cazzullo, protagonista... Trump vuole chiudere la guerra contro l’Iran, ma Netanyahu fa di tutto per tenerlo dentroPer il Washington Post Trump vuole chiudere la guerra contro l'Iran anche senza i risultati sperati, ma Netanyahu fa muro Prima la solita... Panoramica sull’argomento Si parla di: Sedici chilometri dentro la natura. La Magnalonga fa il tutto esaurito; Sulle orme dei pellegrini: 16 chilometri tra storia, natura e spiritualità nel cuore del Canavese. Sedici chilometri dentro la natura. La Magnalonga fa il tutto esauritoLe iscrizioni erano sold-out già da giorni, segno evidente della grande attesa per il ritorno della Magnalonga in Valsamoggia. Un entusiasmo che non ha deluso le aspettative degli oltre cinquecento ... ilrestodelcarlino.it