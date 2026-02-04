Magliette gialle ora anche in inverno | Faranno volontariato con i più fragili

Le magliette gialle tornano in strada, questa volta anche durante l’inverno. L’iniziativa, partita a marzo in modo sperimentale, coinvolge i giovani in attività di volontariato con le persone più fragili. Il progetto, molto apprezzato tra i ragazzi, vuole continuare a portare aiuto e solidarietà tutto l’anno.

Le magliette gialle anche in inverno. L’iniziativa partirà questo mese di marzo in via sperimentale, visto l’apprezzamento che il progetto di cittadinanza attiva per i giovanissimi, nella sua versione ’classica’, riscuote tra i ragazzi. Le magliette gialle d’inverno non saranno però la copia di quelle estive. Innanzitutto perché i partecipanti non avranno tra i 14 e i 19 anni, ma tra i 16 e i 29. "È da tanto che pensiamo di organizzare anche le ’Magliette gialle d’inverno’– racconta l’assessora Federica Moschini –. Già durante il secondo mandato del sindaco de Pascale se ne era parlato e i dirigenti scolastici si erano detti disponibili a dare una mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

