L’impegno richiesto sarà di 2-4 ore settimanali, nel periodo tra marzo e maggio, così da permettere ai partecipanti di integrare l’attività nella propria routine Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione invernale di Lavori in Comune, progetto che mette al centro la partecipazione giovanile e la cura del bene comune. Rispetto all’edizione estiva, l’edizione invernale delle magliette gialle prevede alcune novità. L’impegno richiesto sarà di 2-4 ore settimanali, nel periodo tra marzo e maggio, così da permettere ai partecipanti di integrare l’attività di volontariato nella propria routine. Si amplia inoltre la fascia d’età: possono infatti iscriversi i giovani dai 15 ai 29 anni, quindi non solo studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ma anche universitari, giovani lavoratori e inoccupati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Al via le iscrizioni alla prima edizione delle magliette gialle invernali. Oltre 80 posti per giovani dai 15 ai 29 anniAl via le iscrizioni per la prima edizione delle magliette gialle invernali a Ravenna.

Magliette gialle, ora anche in inverno: "Faranno volontariato con i più fragili"Le magliette gialle tornano in strada, questa volta anche durante l’inverno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Non solo in estate, tornano le Magliette Gialle: al via la prima edizione invernale del volontariato giovane; Noemi torna dal vivo. I concerti in estate ma non solo…; Perché Andria è la meta slow da scoprire non solo d'estate; Dream like it’s 1996, Silvia: L’estate in cui ho giurato che avrei sposato Liam Gallagher.

Lavare l’auto in estate? Non solo estetica, ma anche sicurezza e manutenzioneIn estate, lavare l’auto diventa più importante di quanto si possa pensare. Se spesso viene considerato solo un gesto estetico, in realtà è una pratica fondamentale per la manutenzione e la sicurezza. ilfattoquotidiano.it

Non solo il caldo: in montagna i turisti inesperti richiano l'ipotermia anche in estateNon è così, perché in estate migliaia di persone inesperte vanno a camminare in montagna, dove la temperatura può precipitare in pochi minuti, mettendo nei guai chi è partito con i pantaloncini e ... ilmessaggero.it

Aperte le iscrizioni alla prima edizione delle magliette gialle invernali x.com

Felpe e magliette contraffatte con il logo delle olimpiadi sequestrate dalle Fiamme Gialle di Como - facebook.com facebook