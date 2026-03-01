Automobilismo - Regolarità | il Gran gala dei campioni a Roma Premio Aci a Vergamini e Fabrizi

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi sono stati premiati a Roma tra i campioni dell’Automobilismo 2025, durante il "Gran Gala dei campioni" dello sport automobilistico, organizzato dall’"Aci". Vergamini e Fabrizi sono stati premiati, in particolare, per le vittorie nel Campionato italiano di regolarità a media "Auto moderne" e per il Trofeo "Prove a media" nel campionato italiano "Grandi eventi" - "Auto moderne". La cerimonia, condotta da Roberta Floris e da Matteo Bellamoli, si è tenuta a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, a due passi da piazza San Pietro, alla presenza delle più alte cariche dell’"Aci", fra le quali il presidente Geronimo La Russa, il commissario generale Del Sette e il subcommissario Tombolato ed è stata trasmessa sui canali ufficiali Acisport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

