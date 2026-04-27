Mafia sequestro di beni immobili e imprese per oltre 1 milione di euro a Caltanissetta

I militari della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno confiscato beni appartenenti a un clan mafioso della “Stidda Mazzarinese”. L’operazione ha riguardato tre imprese, 59 terreni, 13 veicoli, immobili e fondi bancari, per un valore totale superiore a un milione di euro. Il sequestro è stato eseguito nel corso di indagini che hanno portato alla confisca di beni collegati all’organizzazione criminale.

(LaPresse) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno eseguito il sequestro di 3 imprese, 59 terreni, 13 veicoli, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro, legati al clan mafioso della “Stidda Mazzarinese”. L’operazione, avviata dalla Procura di Caltanissetta, è stata condotta a seguito delle indagini dell’operazione “Chimera”, che hanno rivelato il coinvolgimento di due cittadini di Mazzara del Vallo, condannati per reati mafiosi. I beni sono stati ritenuti frutto di attività illecite, evidenziando una sproporzione tra le ricchezze accumulate e le fonti di reddito lecite.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mafia, sequestro di beni immobili e imprese per oltre 1 milione di euro a Caltanissetta Notizie correlate GdF Caserta, confiscati beni immobili per oltre 1 milione di euro a ‘Sandokan’In accoglimento di istanza formulata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Corte di Appello di Napoli –... Roma. Sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro notificato dai Carabinieri a pericoloso narcotrafficante romanoCronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mafia, blitz della Dia a San Severo: sequestrati beni e conti correnti; Mafia, sequestro di beni da oltre un milione di euro nel Nisseno al clan Sanfilippo; Mafia, sequestro di beni immobili e imprese per oltre 1 milione di euro a Caltanissetta; Caltanissetta: sequestro di beni per oltre un milione a clan mafioso Sanfilippo. Mafia, sequestro di beni immobili e imprese per oltre 1 milione di euro a Caltanissetta(LaPresse) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno eseguito il sequestro di 3 imprese, 59 terreni, ... stream24.ilsole24ore.com Mafia, sequestrati beni per un milione di euro a esponenti della StiddaSequestrate tre imprese, 59 terreni, due case e macchine agricole a due soggetti ritenuti membri della Stidda di Mazzarino ... grandangoloagrigento.it Al suo funerale si presentarono tre paesi. La mafia contava sull’omertà, e quella fu la risposta: i cittadini di Villafranca, Lucca Sicula e Burgio arrivarono, in massa, al funerale dell’uomo che i mafiosi avevano ucciso crivellandolo di colpi. Calogero Tramuta era - facebook.com facebook Lo abbiamo raccontato a #PresaDiretta nella puntata “La mafia dei Soldi” x.com