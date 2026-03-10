roma sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro notificato dai carabinieri a pericoloso narcotrafficante romano

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un sequestro di beni per oltre 500.000 euro a un presunto narcotrafficante romano. L'operazione è stata eseguita in seguito a un provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Roma. L'intervento fa parte di un'indagine in corso sulla gestione di attività illecite. Nessun dettaglio sulle generalità dell'indagato o sulle modalità dell'operazione.

