Le forze finanziarie di Catania hanno confiscato beni per un valore di circa 11 milioni di euro a un boss e a un imprenditore locali. Il sequestro riguarda proprietà e attività legate alla criminalità organizzata e all’imprenditoria collegata. L’intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria nel capoluogo etneo, che hanno portato a termine l’operazione.

Beni per 10,8 milioni sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo Pef Catania nel capoluogo etneo. Il provvedimento del Tribunale ha riguardato quote di società e dei complessi aziendali riconducibili a Carmelo Salemi, 57anni, detto 'u Ciurarùu' - ritenuto esponente di spicco della cosca mafiosa Santapaola-Ercolano, nel quartiere Picanello - e Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile, considerato contiguo allo stesso clan criminale. I due erano stati arrestati nel 2024 nel corso dell’operazione «Oleandro», che portò all'arresto di 16 indagati. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura distrettuale, ed eseguito dalle Fiamme gialle nelle province etnea e di Arezzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mafia: beni per 11 mln sequestrati a boss e imprenditore a Catania

Articoli correlati

Colpo alla mafia garganica: sequestrati al boss e a suo figlio beni per 1 milione di euroIl sequestro si inserisce nell'ambito dell'inchiesta 'Omnia Nostra', che ha svelato il sistema mafioso dei clan di Manfredonia e Monte Sant'Angelo,...

Imprenditore di Enna vicino alla mafia: confiscati beni per 1,2 milioniBeni per 1,2 milioni di euro sono stati confiscati, in primo grado, dalla Direzione investigativa antimafia a un imprenditore ennese con precedenti...

Tutti gli aggiornamenti su Mafia beni per 11 mln sequestrati a...

Temi più discussi: I tesori dei boss restano chiusi: siamo tra i primi a confiscare ma penultimi a riassegnare immobili; Riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia, lo Stato vinca la scommessa; Mafia, 4 condanne per estorsione: c’è anche un notaio; Libera Marche, campagna beni confiscati alle mafie. In regione, 134 quelli immobili da assegnare.

Mafia: beni per 11 mln sequestrati a boss e imprenditore a CataniaBeni per 10,8 milioni sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo Pef Catania nel capoluogo etneo. Il provvedimento del Tribunale ha riguardato quote di società e dei complessi aziendali ... gazzettadelsud.it

Mafia, sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro al clan Santapaola-ErcolanoA pochi giorni dalla morte del boss Nitto Santapaola, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nella provincia etnea e in quella ... lapresse.it

Selinunte, il business della posidonia: tangenti e mafia dietro i lavori del porto #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Mafia, il neo direttore del policlinico di Messina è indagato per concorso esterno x.com