Un nuovo libro ripercorre ottant’anni di attività mafiosa in Lombardia e Milano, raccontando i primi boss e le indagini che hanno portato all’operazione Hydra. Tra le pagine si analizzano le strategie di criminalità organizzata, con riferimenti a eventi recenti e alle modalità con cui vengono condotte le attività illecite. Un passaggio evidenzia come, nel 2021, i calabresi preferiscano usare l’uniforme piuttosto che la pistola per le loro azioni.

«Nel 2021 la pistola serve a niente, okay? Perché per sparare i calabresi non la usano, okay? Usano la divisa, che è un’altra cosa». Ecco il manifesto del “ consorzio” fra ‘ndrangheta, camorra e Cosa nostra che operava a Milano e in Lombardia, con interessi in tutta Italia e all’estero. Si trova nelle intercettazioni dell’indagine “ Hydra ” della Direzione distrettuale antimafia di Milano, guidata da Alessandra Dolci, ora procuratrice a Venezia. Ma il consorzio non nasce dal nulla. È il culmine di decenni di radicamento mafioso nel cuore del Nord Italia, documentato nel libro “ Mafia a Milano e in Lombardia. Ottant’anni di affari e delitti “, di Mario Portanova (giornalista di ilfattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mafia a Milano e in Lombardia”, in un libro ottant’anni di storia dai primi boss all’inchiesta Hydra

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