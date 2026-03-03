Nitto Santapaola, noto come ‘u licantropo’, è morto ieri sera. Era considerato uno dei boss più influenti della mafia catanese, con una lunga carriera criminale alle spalle. La sua figura ha segnato profondamente la storia del territorio. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande interesse tra chi seguiva da vicino le vicende della criminalità organizzata.

Un morto al giorno e quattro bambini strangolati e gettati in un pozzo. Cos’era la Catania degli anni Ottanta dominata dal vassallo sanguinario di Totò Riina e dei Corleonesi morto nel carcere di Opera C’è una storia, tra tutte le storie di quella bestia passata ieri sera a miglior vita, che dice più di ogni altra chi era davvero Nitto Santapaola, detto ‘u licantropo, il boss della mafia catanese, vassallo sanguinario di Totò Riina e dei Corleonesi. Una storia che non riguarda carabinieri, né poliziotti, né giornalisti assassinati. Una storia che riguarda quattro bambini di San Cristoforo, quartiere incastonato nel ventre del centro storico di Catania, un quartiere abbandonato dove, tra i banchi dei macellai direttamente sul marciapiede e le interiora appese davanti alle botteghe, si impara presto che bisogna arrangiarsi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In morte di Nitto Santapaola. Storia del boss della mafia catanese

Morto in carcere il boss Nitto Santapaola, mandante della strage di CapaciOpera (Milano), 3 marzo 2026 – È morto oggi nel carcere di Opera, in provicnia di Milano, Nitto Santapaola.

È morto il boss di Cosa Nostra Nitto SantapaolaRitenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti...

STORIE DI MAFIA: NITTO SANTAPAOLA - IL BOSS DI CATANIA AL PROCESSO “ORSA MAGGIORE III”

Tutto quello che riguarda Nitto Santapaola

